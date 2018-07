Flere får tilbud om lærerutdanning

Nyheter

I alt er det gitt 4.201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 prosent fra i fjor.

– Dette er veldig gode nyheter. Lærerutdanningen blir mer attraktiv med skjerpede opptakskrav, masterutdannelse og med økonomiske insentiver, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Totalt er det gitt studietilbud til 11.202 søkere til alle lærerutdanningene. Det er barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning for 5.–10 trinn som har størst økning, men også grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn har en fin økning.

Flere søkere er kvalifisert

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna Opptak (SO). Det er også flere enn før som får oppfylt sitt førsteønske. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til mer enn 98.000 søkere.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 140. 000 som søkte er nær 125.000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4.176 flere tilbud enn i 2017.

Sykepleie er stabilt populært

Det vil fremover være et stort behov for personer med ulike helsefaglige utdanninger. Søknadstallene til sykepleierutdanningene holder seg høyt, og 6.995 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene i år.

– Vi trenger flere sykepleier i fremtiden, og i revidert nasjonalbudsjett ble det sikret hundre nye plasser til studiet, sier Nybø.

IKT er et annet viktig område for Norge i fremtiden. Her har tilbudte studieplasser økt med over 17 prosent. Sivilingeniør er et annet studie med stor økning i tilbudet. 329 flere får tilbud om plass i år.

Ledige studieplasser

Rundt 27.000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3.300 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere.

Det er ikke for sent for dem som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning på Samordna opptaks nettsider.