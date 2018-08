En dag til med fint vær før regnet er tilbake

Nyheter

Mandag har Nordfjord opplevd skiftende bris på en ellers lettskyet, men fin, dag med oppholdsvær.

Også tirsdag melder yr.no om noenlunde lignende vær. Sørlig eller skiftende bris og oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddagen kan det periodevis komme opp i frisk bris ved Stad. Ytre strøk kan også få noe regn til kvelden.

Onsdag sier imidlertid varslene at nedbøren vil øke og at det det ligger an til sørlig bris, som på kysten blir frisk bris. Onsdag kveld er det duket for sørlig stiv kuling på kysten.

Torsdag er det medlt sterk kuling ved Stad, og regn, som senere går over i regnbyger. Noen steder vil det bli mye nedbør.