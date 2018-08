Tar ikke med seg Dalsbotten i fallet

Nyheter

Det bekrefter Dalsbotten selv tirsdag morgen.

– Ny dag, nye muligheter og ny sjef. Spenn klar for å gjøre en innsats for den nyutnevnte fiskeriministeren.

Er særdeles glad for å få fortsette å jobbe for regjeringen på området med å styrke norsk sjømatnæring. Takknemlig for at Harald Tom vil ha meg med videre på sitt lag, skriver Dalsbotten på sin Facebook-side tirsdag morgen.

Daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hentet i fjor høst inn Dalsbotten, som opprinnelig er fra Bremanger, inn som politisk rådgiver. Sandberg takket for seg mandag, men det er altså nå klart at sunnmøringen Harald Tom Nesvik (Frp), som overtar etter Sandberg, ønsker Dalsbotten med seg videre i departementets politiske ledelse.

Dette skrev Dalsbotten om Sandbergs avgang på sin Facebook-side mandag:

– Så synd det skulle ende slik. Du var en særdeles dyktig statsråd og sjef. Det har vært en fryd å jobbe for og med deg. Du imponerte meg daglig med din allsidige kunnskap, enorme arbeidskapasitet, stå på vilje og gode humør. I de 10 månedene jeg har fått jobbe for deg har jeg lært mye, opplevd mye og ikke minst ledd mye. Jeg er utrolig takknemlig for at du valgte å ha meg med på ditt lag. Stå på og lykke til videre Per! Du er utvilsomt «tougher than the rest»!

Per Sandberg (Frp) hadde som kjent takket ja til å delta på fiskeri- og havbrukskonferansen til Måløy Vekst på Raudeberg 18. september. Daglig leder Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst bekrefter til Fjordenes Tidende at Sandberg var invitert i kraft av sin statsråd-stilling og at han nå neppe kommer til konferansen. Hun presiserer samtidig at den nye fiskeriministeren vil bli invitert.