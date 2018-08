Konkurrenter har kommet enighet om samarbeid

Nyheter

Dette etter at Mustad Autoline AS har kjøpt Vetrhus Holding AS (nå Mustad Sealine AS) og dermed eier 50 prosent av aksjene i AS Fiskevegn, ifølge en pressemelding fra Mustad Autoline AS.

Selskapene vil bli knyttet nærmere sammen gjennom et kunde/leverandørforhold, men vil fortsatt operere som to uavhengige selskaper,

Familien Solheim vil fortsatt eie 50 prosent av AS Fiskevegn, gjennom sitt selskap Helge Solheim Holding as.

Styreleder Helge Solheim hilser Mustad Autoline velkommen inn på eiersiden.

– Vi ser mange synergier mellom de to selskapene, selv om man fortsatt vil konkurrere på enkelte områder, slik som mekaniseringsutstyr til lineflåten. Mustad Autoline har ingen egen produksjon av line og Fiskevegn ser et stort potensiale her, noe som ytterligere vil styrke den positive utviklingen selskapet nå er inne i, sier Helge Solheim,

Styreleder og eier i Mustad Autoline, Hans H. Mustad, ser også frem til samarbeidet.

– Vi har alltid hatt stor respekt for Fiskevegn som selskap og kvaliteten på produktene de leverer. Vi tror det ligger store muligheter i å satse videre på produksjon og produktutvikling på Flatraket og gleder oss til å få Fiskevegn-lina inn i vårt sortiment.

AS Fiskevegn har hovedkontor og produksjon på Flatraket i Selje kommune og omsatte i 2017 for NOK 97 mill og har 47 ansatte. Fiskevegn har en salgsavdeling i Ålesund og eier BFG på Flatraket og 50 prosent av SIA Magistr-Fiskevegn Group i Latvia, og distributører i Seattle, USA, Christchurch, New Zealand, Nuuk, Grønland og St. Johns, Canada. Hovedproduktene er tau og liner til lineflåten verden over.

Mustad Autoline har hovedkontor og produksjon på Gjøvik med salgskontor i Ålesund og salgsselskaper Seattle, USA og NewFoundLand,Canada. Inkludert datterselskapet Mustad Havservice as med hovedkontor i Ålesund og avdeling i Båtsfjord, Myre og Austevoll omsatte Mustad Autoline samlet for 180 NOK mill i 2017 og har 58 ansatte. Hovedproduktene er mekaniseringsutstyr til lineflåten world wide.