Det er Statens vegvesen og Vegtrafikksentralen Vest som meldte dette først klokka 12.58 søndag.

Det var bilføreren selv som ringte politiet og meldte fra om at tre personer er ute av bilen, og at det er tomt for folk og biler i tunnelen.

– Det skal være en diesebil som tok fyr. Ingen personer er savnet, og det er ikke meldt om personskader, opplyser operasjonsleder.

Kl. 13.18 melder 110 Vest at nødetatene er på vei til stedet, og klokka 13.23 ankom brann og ambulanse den 2.897 meter lange tunnelen på fv.614.

– Hendelsen har skjedd ca. midt i tunnelen, opplyser operasjonsleder.

Det er inne i Magnhildskartunnelen at det har tatt fyr i en bil. Foto: Svanhild Breidalen

Klokka 13.27 oppdaterer politiet igjen, og forteller at luftambulanse ble sendt mot stedet innledningsvis, men at den nå har returnert til Førde.

– Bilen står ca. 1.240 meter inn i tunnelen fra Florø-siden, sier operasjonsleder.

13.52 er brannmannskapene i arbeide i tunnelen.

– De er i gang med slukking. Det er mindre røyk. Representantaer fra elektro og drift er varslet, og bilberger er rekvirert, opplyser operasjonsleder.

Ifølge vegtrafikksentralen er det er forventet at vegen skal åpne igjen kl. 16.55.