Amalie Kråkenes (22) fra Måløy har vært samboer med Martin (25) i snart tre år. Begge studerer på fulltid samtidig som han jobber 100 prosent og hun 50 prosent som regnskapsmedarbeider i Mestergruppen. De kjøpte en leilighet på Lambertseter i Oslo i februar 2022 som de foreløpig nedbetaler ulikt på. Han betaler 70 prosent og hun 30 prosent, skriver DNB Nyheter.

Samboerparet har laget en plan for økonomien. Amalie forklarer at Martin kan jobbe fulltid siden studiet hans ikke krever fysisk oppmøte. Ulike stillingsprosenter gir ulike inntekter og er dermed grunnen til ulik nedbetalingssum. De har gjort det banken kaller et smart grep for at det skal bli rettferdig.

– Jeg har spart i BSU, det har ikke han. Da vi kjøpte leiligheten gjorde vi det slik at hans sparepenger ble brukt til oppussing, mens jeg har fortsatt å spare i BSU, forklarer Amalie til bransjenettstedet.

BSU-sparingen gjør opp for hennes manglende 20 prosent hver måned i opptil 3 år med den summen som står der nå. Og siden hun fortsetter sparingen rekker pengene enda litt lenger og de kan brukes fremtidig låneinnbetaling.

Paret avtalte også å sette inn lik sum hver måned på felles kontoer til mat, sparing, buffer og en til lån, forsikringer og faste utgifter.

Det var ikke ubehagelig å snakke om å lage en avtale rundt økonomien for samboerparet.

– Begge har jo fordel av å finne ut tidlig om en tenker likt om disse tingene, og det gjør vi heldigvis, sier hun.

I bransjeartikkelen gir også forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, gode råd rundt privatøkonomi.