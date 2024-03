Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la fram nye opplagstall for avisene onsdag. Totalopplaget for de over 110 lokalavisene som er tilknyttet LLA øker med drøye 2.000, en økning på 0,6 prosent.

Rundt halvparten LLAs lokalaviser går fram, rundt halvparten tilbake. Det viser tallene når en sammenligner netto opplagstall for andre halvår 2023 med andre halvår året før.

Øker mest

Fjordenes Tidende er blant opplagsvinnerne i Vestland fylke, og av lokalavisene i Sogn og Fjordane er vi den avisen som har økt opplaget mest, med 145 sammenlignet med samme periode i fjor.

Opplaget til Fjordenes Tidende er nå på 4.780.

Også de andre lokalavisene i Nordfjord kan feire vekst i opplagstallene:

Fjordingen går fram med 90, og har nå et opplag på 3.992.

Fjordabladet går fram med 68, og har et opplag på 3.240.

Firda Tidend går fram med 55, og har nå et opplag på 3.051.

Firdaposten i Sunnfjord går derimot tilbake med fem eksemplarer, og har nå et opplag på 4.832.

Fjordenes Tidende er også den avisen i Nordfjord som vokser mest digitalt med en økning på 445 digitale abonnement siden samme periode i fjor.

– Gledelige tall

– Dette synes jeg er veldig gledelig å høre, og vi skal fortsette å øke. Leserne fortjener det beste fra oss, og vi er glade for framgangen, sier ny redaktør og daglig leder i Fjordenes Tidende, Dag H. Nestegard.

Han er glad for å få overta en avis i god drift og med stadig stigende formkurve. Han mener de gode opplagstallene viser at Fjordenes Tidende har medvind på kysten, og han gleder seg også over veksten i de andre nordfjordavisene.

– Lokalavisene står sterkt i Norge, også lokalt. De er viktig for lokaldemokratiet og for alle som bor her, understreker redaktøren, som selvfølgelig ønsker seg enda flere lesere:

– Nye lesere er hjertelig velkommen! avslutter Nestegard.

I tabellen under ser du utviklingen for alle avisene i Sogn og Fjordane:

Andre halvår 2023 Andre halvår 2022 Endring i opplag Andre halvår 2023 Andre halvår 2022 Avis Netto total Netto total Mot andre halvår 2022 Papir Digital Komplett Papir Digital Komplett Firda 10989 11298 -309 106 7427 3456 128 6555 4615 Sogn Avis 9505 9613 -108 66 5943 3496 92 4959 4562 Firdaposten 4832 4837 -5 60 2995 1777 72 2527 2238 Fjordenes Tidende 4780 4635 145 119 2869 1792 116 2424 2095 Fjordingen 3992 3902 90 49 1933 2010 89 1579 2234 Fjordabladet 3240 3172 68 73 1743 1424 76 1434 1662 Firda Tidend 3051 2996 55 61 963 2027 70 720 2206 Porten.no 1641 1664 -23 0 1641 0 0 1664 0 Ytre Sogn Avis 1179 1262 -83 40 249 890 62 241 959

Lokalavisene står sterkt

Tomas Bruvik, generalsekretær i LLA, synes det er gledelig å se at lokalavisene står sterkt blant folk landet rundt.

– Det er gledelig å se at lokalavisene står sterkt blant folk landet rundt. Våre stabile opplagstall viser at redaktørstyrte lokalaviser lager journalistikk som er verdt å betale for. Lokalavisene er også en nyttig markedskanal for nasjonale og lokale annonsører, sier LLAs generalsekretær.

– I neste uke deltar nærmere 200 avismedarbeidere og bransjefolk på LLA landsmøte på Hamar. Da skal vi kåre Årets lokalavis, samtidig som vi skal diskutere morgendagens utfordringer. Blant annet deltar en rekke ungdomspolitikere på årets store høydepunkt for lokalavisene, sier Tomas Bruvik.

Blant LLAs lokalaviser er det nok en gang Kronstadposten i Alta som er opplagsvinner. Lokalavisa har nå et opplag på 2.855, en økning på 917 eksemplar i løpet av ett år. Dette er en økning på nesten 50 prosent.