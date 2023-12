– Politiet har ikke lenger ressurser tilknyttet naturhendelser. I løpet av ettermiddag og kveld lørdag kom det inn melding om 22 ulike steinras, snø- og sørpeskred. De fleste i området rundt Sørfjorden, Hardanger, men også noen i gamle Sogn og Fjordane fylke, meldte Vest politidistrikt natt til søndag.

Ifølge politiet er det ikke meldt om personskader eller savnede personer i forbindelse med rasene, men både biler, anleggsmaskiner og andre gjenstander er skadet eller ødelagt av rasene.

Så lang søndag er fremdeles noen veger i området stengt som følge av ras.

Litt over klokka 18 lørdag gikk det et ras mellom fv. 5744 Leipe og fv. 5744 Navelsaker i Stad kommune. Her er veien fremdeles stengt.

Ny vurdering vil bli tatt mandag kl. 12, ifølge Statens vegvesen.

Fylkesveg 5698 i Sunndalen i Kinn kommune er ifølge Statens vegvesen fremdeles stengt etter skredet lørdag.

Også her vil det tas en ny vurdering mandag kl. 12.