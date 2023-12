Westcon sin rolle blir å utføre dokking og skipsteknisk vedlikehold og -ombygninger i Florø.

– Med perspektiv fram til 2040 har vi sikret en solid aktivitetsbasis for våre ansatte og kan utvikle verftet og våre leverandører i regionen i et langsiktig perspektiv, skriver administrerende direktør i Westcon, Øystein Matre, i en pressemelding.

– Vi er ydmyke og takknemlige for at Kongsberg og Forsvaret har valgt å satse på Westcon Florø og vi ser fram til et godt samarbeid.

Kongsberg Naval Services AS er tildelt en strategisk rammeavtale med Forsvarsmateriell for driftsstøtte, vedlikehold og levetidsforlengende tjenester på Norges fregatter. Kontrakten har en totalverdi opp til 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt fram til 2040, skriver Westcon pressemeldingen.

Kongsberg er valgt som hovedleverandør med totalansvar for å gjennomføre forvaltning og skipsteknisk vedlikehold, modifikasjoner, og mulig levetidsforlengelse av Nansen-klasse fregatter, og selskapet vil koordinere og kontrahere aktiviteter med partnerne gjennom integrert og langsiktig samarbeid med Forsvaret.

Selskapet har dannet en konstellasjon bestående av verftene Westcon Yards og Coast Center Base (CCB), samt WilNor Governmental Services (WGS) og Wilhelmsen Ship Management (WSM). Kongsberg har også en samarbeidsavtale med Navantia som sikrer støttetjenester fra verftet som bygget skipene, heter det i pressemeldingen.