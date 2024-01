Det er Statens vegvesen som vegansvarlig som stenger, men har gjort det i samråd med politiet.

– Vi ønsker ikke at folk, i det lille øyeblikket bommene kanskje er oppe, kjører over og så kommer kastet på 40 meter per sekund midt oppe på brua. Det ligger jamt på 35–36 meter per sekund på brua nå, og vi har derfor besluttet å holde den fysisk stengt til vinden løyer for å unngå en sånn situasjon, sier han til Fjordenes Tidende.

Vegeier vil også sette ut biler med personell på hver side av brua, ved bommene, for å informere om dette.

– Denne beskjeden gjelder til ny beskjed blir gitt, sier innsatslederen, som forteller at det er viktig for dem å få ut den informasjonen sånn at folk ikke kjører bomtur eller blir stående i kø og vente.

– Farevarselet er nedgradert her lokalt i Nordfjord, men dere tenker likevel at det er et risikobilde her?

– Ja, vinden er svært høy på brua nå, og vi ønsker ikke en situasjon med et plutselig svært sterkt vindkast når noen er på toppen av brua.