Stengte brua etter at tilhenger veltet

Måløybrua ble stengt tidlig lørdag formiddag da en bil med tilhenger fikk problem i den sterke vinden. Rundt to timer senere kunne en se at biler og blålys kjørte av Måløybrua etter at en risikofylt berging er gjennomført, og klokka 11.14 melder Vegtrafikksentalen at brua er åpen.