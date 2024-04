Kvinnen var hjemme med mannen sin da Norsk Tipping ringte. Hun hadde sett på trekningen på TV og sjekket kupongen sin, men trodde først at hun hadde seks rette tall. Hun ble derfor overrasket når vi kunne fortelle henne at det ikke var seks, men sju rette og førstepremien på 3,8 millioner kroner, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

– Hva? Gubba noa, nå tror jeg at jeg besvimer, sier kvinnen og ler.

– Jeg ble litt satt ut nå, men det var jo veldig artig. Helt uventa, sier hun videre.

Hun hadde ingen større planer for premien, men sier at den vil komme godt med.

– Vi er jo pensjonister, så vi skal nok finne på noe å bruke den på. Jeg kommer ikke til å få sove i natt, ler hun.

Kvinnen hadde levert vinnerkupongen på Spar Raudeberg.

Kvinne i 60-årene fra Skien

Kvinnen var hjemme og hadde besøk av sin sønn. Hun hadde sett trekningen på TV, og var klar over at hun var en av kveldens vinnere med sju rette. Hun ble lettet over å få Telefonen fra Hamar med bekreftelse på at hun hadde vunnet.

– Tusen takk, det var veldig spesielt, sier kvinnen når vi gratulerer henne med premien.

– Jeg har levert de samme rekkene hver uke i mange år, så jeg satt å ventet på det siste tallet. Det var veldig artig når det faktisk dukket opp, sier hun.

Kvinnen har ingen større planer med premien, men har både barn og barnebarn som hun ønsker å hjelpe økonomisk.

– Nå håper jeg at jeg får sove i natt, sier hun avslutningsvis.

Vinnerkupongen ble levert på Extra Borgåsen.

Mann i 50-årene fra Modum

Mannen var hjemme med samboer når vi ringte. Han hadde ikke sett trekningen på TV, og var litt skeptisk til hva dette kunne være.

– Er det sant? Dette er vel bare tull? spør mannen først.

Vi gikk gjennom kupongen som han hadde levert med mobilen, og der dukket det opp sju rette med en premie på 3 824 955 kroner.

– Oi, nå dævver jeg, sier mannen og ler.

– Jeg snakket med sønnen min før i dag, som fortalte at han ville kjøpe bolig, og da sa jeg at «det er ikke noe problem, for jeg har spilt Lotto». Dette er jo ikke mulig, sier mannen lattermildt.

Selv om premien kom uventet, vil den komme godt med, og skal brukes fornuftig.

– Vi driver og pusser opp, så det passer sånn sett veldig bra. Så skal jeg nok hjelpe sønnen min økonomisk. Resten får jeg nok sette på sparekonto enn så lenge. Nå skal det feires! Sier mannen avslutningsvis.

I tillegg var det en andelsbank bestående av ti personer som delte en av førstepremiene.

De ti andelseierne som vant 393 359 kroner hver er fra disse stedene: