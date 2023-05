Fjordenes Tidende er på flyttefot: – Vi håper på ei moderne, pulserande og kreativ atmosfære

– Vi gler oss stort over at vi til jul er på plass i nye, moderne og pulserande lokale midt i sentrum av Måløy – og ikkje minst at vi endeleg kan fortelje det til folk, seier redaktør og dagleg leiar i Fjordenes Tidende, Håvar Fagerli.