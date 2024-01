Lokalt kan det komme ekstreme vindkast på 35-50 meter per sekund fra sørvest, og det blir orkan i kastene på kysten.

Vinden vil øke først i ytre Nordfjord, ved Stad, og minke sist på Nordmøre. Onsdag blir dermed verste dag i vårt område, mens torsdagen blir den verste dagen nordover.

Per nå melder Yr.no opptil 39 meter per sekund i kastene på Kråkenes fyr og 43 meter per sekund på Vestkapp.

I Måløy-området skal vindkastene onsdag ligge på over orkan styrke fra klokka 12 med en topp rundt klokka 17 der kastene er meldt helt oppe i 36 meter per sekund. Vinden skal reduseres ned under orkan utover kvelden rundt klokka 21.

Anbefalinger er:

Hold dere inne

Følg råd fra beredskapsmyndigheter

Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no)

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade

Meteorologene varsler også mulige konsevenser: