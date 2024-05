Dersom du sjekker kartet på el-sparkesykkel er det stor forskjell om du er en del av trafikken eller ikke.

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, bergenseren Roger Ytre-Hauge i et presseskriv. Nivået er det samme som for bil siden el-sparkesykler regnes som motorvogn.

– Hvis en sak om bøter havner i rettsvesenet blir det interessant å se utfallet, men fram til da er dette regelverket vi må forholde oss til, sier han.

Hvor går grensa?

– Hvis du for eksempel står i ro på rødt lys og sjekker mobilen, kan du bli stoppet av politiet og få bot. Grunnen er at du er en del av trafikken og da gjelder reglene som bilistene må forholde seg til, sier Ytre-Hauge.

Situasjonen er annerledes hvis du kjører på fortau.

- Hvis du står i ro med el-sparkesykkelen din på et fortau eller noe slikt er du ikke en del av trafikken. Da unngår du bot, sier han.

Oppmerksomheten forsvinner

Fagsjefen i Frende ser ofte at mobilen blir blandet inn i trafikkbildet.

– Vi ser at en del fikler med mobilen på elsparkesykkel. Det må vi få en slutt på. Du har enormt liten beskyttelse hvis du faller. Mange ulykker som ender med stygge skader. Når du er i trafikken, er det kun der du skal ha fokuset ditt. Hvis ikke blir det fort farlig, sier Roger Ytre-Hauge.

Tall Stavanger Aftenblad hentet inn tidligere i år viser at det har vært over 500 alvorlige ulykker med el-sparkesykkel i Norge de siste årene.

Nå starter sesongen

Med finere vær og lengre kvelder blir det stadig flere myke trafikanter på veiene.

– I ukene som kommer ser vi alltid en økning i antallet skader som involverer folk på el-sparkesykkel og vanlig sykkel. Ikke legg deg til uvaner som å sjekke mobilen på rødt lys eller droppe hjelmen. Plutselig skjer det et uhell og da er det for sent å tenke seg om, sier Ytre-Hauge.