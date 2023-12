– Mange biler, mørke og dårlig tid. Det er en perfekt oppskrift på parkeringsbulker, sier rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen.

Tall fra Finans Norge viser at det i dagene fra den 20 til og med den 23 desember var 2788 skader relatert til parkering i fjor.

NAF anbefaler at du tar deg god tid og at du rygger inn når du skal parkere.

– Da har man mye bedre oversikt når man skal ut fra parkeringsplassen. Og når man skal rygge inn, så sørg for god oversikt, pust en ekstra gang og ta deg god tid.

– Ikke stol på elektronikken

Mange moderne biler har elektronikk som skal hjelpe deg med parkeringen og som sier ifra dersom du kommer for nærme biler eller andre gjenstander.

– Dette er elektronikk som kan feile. En skitten linse på ryggekameraet kan også føre til at du ikke ser en hindring bak bilen. Bruk sensorene som hjelpemidler, men ikke stol blindt på dem. Systemer som automatisk parkerer bilen for deg bør du også være varsom med og ikke bruke uten at du følger nøye med.

Rene ruter, speil og oversikt er stikkord for å redusere faren for uhell, men den aller beste rådet er å stresse ned.

– Er man stresset er det mye større sjanse for at noe går galt. Tiden det tar å fylle ut en skademelding, jobben i ettertid og kostnadene bør være en god nok grunn til å bruke noen få sekunder ekstra og være sikker på at man ikke rygger inn i en annen bil.

Kan bli svært kostbare skader

Skulle man likevel være uheldig må man passe på at man rydder opp.

– Legg igjen en lapp på kjøretøyet du har rygget inn i eller si ifra til eieren om vedkommende er i nærheten. Alle vet at uhell kan skje og med dagens moderne biler kan skadene beløpe seg til flere titalls tusen kroner fordi det finnes mye teknologi skjult bak støtfangere og karosseriplater på nye biler. En lapp under vindusviskeren er derfor det eneste riktige å gjøre om man har vært uheldig og ikke får fatt i eieren på stedet, avslutter Svendsen