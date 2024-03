Etter at forslaget fra fylkesdirektøren kommer med svært store endringer i negativ retning for Måløy vgs, med forklaringen om at det er til det beste for Nordfjord, mener daglig leder Randi Humborstad at det er viktig at fylkespolitikerne får se både skolen, næringslivet og lokalsamfunnet før de bestemmer seg.

Helst vil hun ha hele utvalget på besøk.

– Hvis ikke hele utvalget kan reise til Måløy, så ønsker vi oss besøk av deler av utvalget og leder av utvalget, skriver hun i invitasjonen.

Hun fortsetter med å forklare at Måløy vgs. per inneværende skoleår er den største skolen og også den skolen med flest søkere i Nordfjord til neste skoleår.

– Men skolen er også en av de skolene hvor det er foreslått størst kutt i hele Vestland. Arbeidsutvalget har foreslått at over 100 elevplasser, noe som tilsvarer ca. 16 prosent av det totale kuttet i hele fylket, skal ramme en skole i Vestland fylke: Måløy videregående skole, skriver hun, og legger til:

– Når vi leser arbeidsgruppen, og i andre omgang fylkesdirektøren, sitt forslag til ny videregående struktur i Vestland, så er det tydelig at de verken har tatt hensyn til elevene sine ønsker (søkertall) eller næringslivet sitt behov på kysten.

Hun forventer derfor at fylkespolitikerne besøker skolen og snakker med næringslivet som er avhengig at et godt videregående tilbud for å kunne skape verdier og arbeidsplasser i regionen.

– Vi ser frem til å ønske dere velkommen til Måløy og vise dere både skolen og det sterke og fremoverlente næringslivet i Måløy.