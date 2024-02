Det skriver NRK.

Ifølge NRK er nemlig innbyggerne i Kjøde urolige for hva som venter når Stad skipstunnel skal bygges, spesielt om steinen fra tunnelen skal fraktes ut med dumpere.

– De siste to årene er planene snudd på hodet. Hadde vi visst at det skulle fraktes enorme mengder stein gjennom bygda natt og dag i flere år, ville vi aldri ha godtatt det, sier Teigen til NRK.

Han har derfor besluttet å trekke seg som leder for grendelaget i bygda, i protest, skriver NRK.

Uenig i kritikken

Prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Teigen.

Han mener bruk av lastebil vil gi tre ganger så mange kjøreturer gjennom bygda, og at bruk av lekter vil føre til enda mer støy- og støvproblem enn bruk av dumper – i tillegg blir det altfor dyrt.

– Vi har forståelse for at det er utfordrende å bo i nærheten av et så stort prosjekt. Derfor har vi prøvd å ha dialog gjennom folkemøte og direkte kontakt, seier Skjeppestad til NRK.

Skjeppestad bekrefter at det vil bli frakting av stein gjennom bygda, også på nattetid.

– Men for nattarbeid vil det være strengere krav til støy enn arbeid på dagtid, seier han til NRK.