Politiet i Troms har det siste døgnet fått flere henvendelser fra personer som er blitt utsatt for bedrageri. Flere av de som er blitt svindlet kommer fra Bergensområdet.

– Det opplyses også at det er flere eldre blant disse, opplyser Arne Lutro, kommunikasjonsdirektør i Vest politidistrikt.

Og måten svindlerne gjør det på er slu. Telefonnummeret 483 51 223 tilhører nemlig en politibetjent.

– Det er grunn til å tro at svindlerne har kjennskap til at nummeret tilhører en politiansatt. De utgir seg for å ringe fra politiet og ha behov for bank-iden til den de ringer. sier Lutro.

Denne typen svindel blir kalt «spoofing».

Torsdag kveld informerte Troms politidistrikt at saken fortsatt er pågående og at flere personer hadde blitt svindlet utover ettermiddagen.

– Det er snakk om betydelige beløp. Politiet oppfordrer personer som blir oppringt av dette nummeret om å ikke oppgi personopplysninger, kortopplysninger eller bank-id, og å avslutte samtalen.

Dersom du har gitt fra deg opplysninger oppfordrer politiet deg om å kontakte dem på 02800.