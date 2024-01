Forsikringsselskapet Agria ha i en årrekke utgitt lister over de mest populære dyrenavnene. Er navnet til ditt kjæledyr eller husdyr på listen?

For hunder forsvarer navnene Luna og Milo førsteplassen for tredje året på rad. Deretter følger Molly og Bella for tisper og Max og Leo for hannhunder.

Og vi skal se at når det gjelder både katter og hester så legger de seg tett opp til hundenavnene - og spesielt når det når det gjelder hunndyret.

– Årets navnelister er en herlig blanding av klassiske dyrenavn som for eksempel Nala eller Mio og typiske menneskenavn som Ludvig eller Wilma. Når vi skal finne navn til et firebeint familiemedlem velger vi ofte korte, klingende navn som gir oss gode assosiasjoner, sier Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria.

Hunder

Mange av navnene går igjen fra fjorårets liste. De navnene som har rykket opp på popularitetsskalaen i år er Stella, Selma, Frida og Ludvig.

De 20 mest populære navnene, tispe:

1. Luna Betyr måne.

2. Molly Betyr sterk og vakker.

3. Bella Betyr vakker.

4. Kira Betyr hersker eller solen.

5. Lykke Betyr rikdom eller lykke.

6. Nala Betyr dronning.

7. Saga Betyr fortelling eller å bli lagt merke til.

8. Wilma Betyr vilje eller kriger.

9. Frøya Betyr frue eller herskerinne.

10. Mira Betyr heldig, rik eller fred.

11. Ellie Betyr skinnende.

12. Stella Betyr stjerne.

13. Nova Betyr ny eller nykommer.

14. Selma Betyr vakker eller beskyttet av gudene.

15. Zelda Ukjent betydning, men er også en prinsesse i et videospill.

16. Ella Betyr lys eller alv.

17. Ronja Betyr seier, rose eller soloppgang.

18. Frida Betyr fager eller fred.

19. Millie Betyr vennlig.

20. Alma Betyr nærende.

De 20 mest populære navnene, hannhund:

1. Milo Betyr kjær.

2. Max Betyr den største.

3. Leo Betyr løve.

4. Balder Betyr den vakre eller gode.

5. Teddy Usikker betydning, men også brukt som forkortelse for teddybjørn/bamse.

6. Loke Betyr luring.

7. Mio Betyr sterk, vakker eller du er min.

8. Aiko Betyr sverd, mørk eller kjærlighet.

9. Theo Betyr guds gave.

10. Balto Usikker betydning, men det var en oppdager og eventyrer som het Samuel Balto.

11. Enzo Betyr sverd.

12. Felix Betyr lykkelig.

13. Birk Betyr bjørk.

14. Storm Betyr ivrig.

15. Ludvig Betyr strålende kriger.

16. Simba Betyr løve.

17. Charlie Betyr fri mann.

18. Odin Betyr vill eller ivrig.

19. Louie Betyr berømt og kamp.

20. Alfred Betyr lysende alv og rådgiver.

Katter

Mange av navnene går igjen fra fjorårets liste. De navnene som har rykket opp på popularitetsskalaen i år er for eksempel Hermine, Selma, Ellie, Ariel, Wilma, Atlas, Oscar, Tim og Georg,

De 20 mest populære navnene, hunnkatt:

1. Luna Betyr måne.

2. Nala Betyr dronning.

3. Lucy Betyr lys eller født ved daggry.

4. Bella Betyr vakker.

5. Molly Betyr sterk og vakker.

6. Zelda Ukjent betydning, men er også en prinsesse i et videospill.

7. Kiara Betyr mørk.

8. Lilly Betyr lilje.

9. Daisy Betyr tusenfryd eller munter.

10. Hermine Betyr soldat eller hær.

11. Selma Betyr vakker eller beskyttet av gudene.

12. Ellie Betyr skinnende.

13. Lykke Betyr rikdom eller lykke.

14. Millie Betyr vennlig.

15. Ariel Betyr guds løve.

16. Ronja Betyr seier, rose eller soloppgang.

17. Wilma Betyr vilje eller kriger.

18. Fiona Betyr vinranke, fiolett eller hvit.

19. Iris Betyr regnbue.

20. Melis Betyr ivrig.

De 20 mest populære navnene, hannkatt:

1. Simba Betyr løve.

2. Milo Betyr kjær.

3. Felix Betyr lykkelig.

4. Mio Betyr sterk, vakker eller du er min.

5. Linus Betyr lin eller linblomst.

6. Leo Betyr løve.

7. Balder Betyr den vakre eller gode.

8. Lucifer Betyr den som bringer eller bærer lys.

9. Atlas Betyr en som støtter.

10. Ludvig Betyr strålende kriger.

11. Loke Betyr luring.

12. Alfred Betyr lysende alv og rådgiver.

13. Findus Usikker betydning, men er også et varemerke for dypfryst mat.

14. Oscar Betyr kjær eller guds spyd.

15. Tim Betyr til guds ære.

16. Alvin Betyr edel venn.

17. Baloo Usikker betydning, men er også navnet på bjørnen i Jungelboken.

18. Enzo Betyr sverd.

19. Georg Betyr bonde.

20. Gizmo Usikker betydning, men er også en skapning i filmen Gremlins.

Hester

Mange av navnene går igjen fra fjorårets liste. De navnene som har rykket opp på popularitetsskalaen i år er for eksempel Diva, Athena, Isabella, Saga, Loke, Max, Amigo og Fandango.

De 20 mest populære navnene, hoppe:

1. Luna Betyr måne.

2. Bella Betyr vakker.

3. Diva Betyr guddommelig.

4. Iris Betyr regnbue.

5. Mira Betyr heldig, rik eller fred.

6. Athena Betyr visdom.

7. Frøya Betyr frue eller herskerinne.

8. Isabella Betyr guds løfter.

9. Maja Betyr vakker, sterk eller elsket.

10. Ronja Betyr seier, rose eller soloppgang.

11. Stella Betyr stjerne.

12. Athene Betyr visdom.

13. Beauty Betyr skjønnhet eller vakker.

14. Celina Betyr himmelsk.

15. Gloria Betyr ære eller berømmelse.

16. Lykke Betyr rikdom eller lykke.

17. Molly Betyr sterk og vakker.

18. Olivia Betyr oliven eller oliventre.

19. Olympia Ukjent betydning, men Olympia var stedet for olympiske leker i Hellas.

20. Saga Betyr fortelling eller å bli lagt merke til.

De 20 mest populære navnene, valak/hingst:

1. Lukas Betyr lysende.

2. Odin Betyr vill eller ivrig.

3. Loke Betyr luring.

4. Max Betyr den største.

5. Pilgrim Usikker betydning, men er også en som er på en reise av åndelige årsaker.

6. Spirit Betyr sjel eller ånd.

7. Balder Betyr den vakre eller gode.

8. Fandango Usikker betydning, men er også en spansk musikk- og dansestil.

9. Knerten Usikker betydning, men er også en trefigur og bestevenn til Lillebror i bøkene om dem av Anne-Cath Vestly.

10. Lucky Betyr heldig.

11. Lucky Luke Betyr heldig og lys. Er også en tegneserie-cowboy.

12. Pan Betyr stor stein eller måne.

13. Amigo Betyr kompis eller venn.

14. Anton Betyr blomstrende eller uvurderlig.

15. Aragon Ukjent betydning, men kan være en forenklet form av Aragorn i Ringenes Herre.

16. Birk Betyr bjørk.

17. Bruno Betyr brun

18. Cæsar Uavklart betydning, men er opphavet til ordet keiser og kan bety krøller eller blågrå.

19. Casper Betyr skatteinnkrever.

20. Charlie Betyr fri mann.