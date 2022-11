Meiner kommunen kan få på plass eit basseng til 45 millionar: – Det er altfor mange luftslott

Under onsdagens infomøte i Selje deltok Per Rune Eknes, tidlegare president i Norges Svømmeforbund. Han var tydeleg på at ein kan få på plass eit basseng i Selje til ein langt billigare pris enn det som har vore lagt fram tidlegare.