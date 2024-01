Fra onsdag ettermiddag vil gradestokken begynne å krype en del under 0, også i ytre Nordfjord.

Yr.no melder temperaturer ned til − 5 i Måløy de neste dagene, i Selje er det meldt ned til −7 og på Stadlandet kryper det seg ned til −10. I Florø er laveste meldte temperatur – 6.

Kalvåg i Bremanger nøyer seg med - 2, mens det i Svelgen drar seg ned til − 6.

På Bryggja er det meldt ned til −11 og over om du skal kjøre over Beksle til Vanylven må du belage deg på −13.

På Nordfjordeid er det meldt ned til −12, og i Heggjabygda – 15, men kaldest i Stad kommune blir det trolig på Harpefossen der det er meldt helt ned til −18 oppe ved skisenteret og trekket på Furuhogane.

Kaldere enn normalen

Det har også vært kaldt tidligere. I en pressemelding forteller Meteorolisk institutt at desember ble den tredje måneden på rad som har vært kaldere enn normalen på fastlandet, mens Arktis var varmere enn normalt. Tross store snømengder på slutten av 2023, falt det mindre nedbør enn normalt for landet som helhet.

For landet som helhet endte desember 2023 på 3,2 grader under normalen. Klassifikasjonen av nedbør viser at desember varierte mellom «Svært våt» i sørlige strøk av Finnmarksvidda og mindre områder i indre strøk østafjells og på Vestlandet, og «Ekstremt tørr» i fjordstrøkene i Vest-Finnmark. For landet som helhet falt det 20 prosent mindre nedbør enn normalt.

I Nord-Norge var desember hovedsakelig «Kald» eller «Svært kald», til dels «Ekstremt kald» i deler av Troms og Vest-Finnmark. I Sør-Norge var måneden for det meste «Kald», men «Svært kald» i deler av Trøndelag og Innlandet, og «Normal – kjølig» i deler av Agder og Rogaland.

Lufttemperatur

For landet som helhet endte altså måneden 3,2 grader under normalen, og er dermed den 19. kaldeste i en måleserie som går tilbake til 1900. Desember 2006 er varmest med 4,5 grader over normalen, mens 1915 er kaldest med 8,0 grader under normalen. Forrige gang vi hadde en kaldere desember var i 2012. Avvikene i år varierte mellom 5-6 grader under normalen på værstasjoner i Innlandet, Trøndelag og Helgeland til 0,5–1 grad under normalen på stasjoner i Agder, Rogaland og Vestland.

Høyeste maksimumstemperatur var 14,8 grader, og ble registrert 16. desember på Sunndalsøra III (Møre og Romsdal). Gjennomsnittet av høyeste maksimumstemperatur i desember i normalperioden 1991-2020 er 14,7 grader. Laveste minimumstemperatur var -33,7 grader, og ble registrert den 31. desember på Cuovddatmohkki (Karasjok, Troms og Finnmark). Gjennomsnittet av laveste minimumstemperatur i desember i normalperioden 1991-2020 er -35,3 grader.

De varmeste stasjonene var

Ytterøyane fyr (Kinn, Vestland) 3,8 grader (1,1 grader under normalen)

Kvitsøy (Rogaland) og Svinøy fyr (Herøy, Møre og Romsdal) 3,6 grader (henholdsvis 1,0 grader og 1,5grader under normalen)

Slåtterøy fyr (Bømlo, Vestland), Røvær (Haugesund, Rogaland) og Utsira fyr (Rogaland) 3,5 grader (henholdsvis 1,1 grader, 0,9 grader og 1,1 grader under normalen)

De kaldeste stasjonene var

Karasjok - Markannjarga (Karasjok, Troms og Finnmark) -15,5 grader (3,5 grader under normalen)

Cuovddatmohkki (Karasjok, Troms og Finnmark) -15,4 grader (4,1 grader under normalen)

Leirflaten (Sel, Innlandet) og Kautokeino (Troms og Finnmark) -14,8 grader (henholdsvis 4,8 grader og 3,0 grader under normalen)

Nedbør

Klassifikasjonen viser at desember varierte mellom «Svært våt» i sørlige strøk av Finnmarksvidda og mindre områder i indre strøk østafjells og på Vestlandet, og «Ekstremt tørr» i fjordstrøkene i Vest-Finnmark. For landet som helhet falt det 20 prosent mindre nedbør enn normalt. 1975 er våtest med 78 prosent mer nedbør enn normalt. 1927 er tørrest med 66 prosent mindre nedbør enn normalt.

Høyeste døgnnedbør var 104,5 mm, og ble registrert den 16. på Hovlandsdal (Fjaler, Vestland). Gjennomsnittet av største døgnnedbør i desember i normalperioden 1991-2020 er 116 mm.

Gjennomsnittet av største månedsnedbør i desember i normalperioden 1991-2020 er 549 mm.

De våteste stasjonene var

Opstveit (Kvinnherad, Vestland) 455,5 mm (9 prosent mer nedbør enn normalt)

Samnanger II (Vestland) 445,3 mm (1 prosent mer nedbør enn normalt)

Myrkdalen - Vetlebotn (Voss, Vestland) 435,9 mm (20 prosent mer nedbør enn normalt)

De tørreste stasjonene var

Pasvik – Svanvik (Sør-Varanger, Troms og Finnmark) 9,8 mm (67 prosent mindre nedbør enn normalt)

Alta lufthavn (Troms og Finnmark) 10,3 mm (72 prosent mindre nedbør enn normalt)

Skjåk II (Innlandet) 15,9 mm (39 prosent mindre nedbør enn normalt)

Arktis Lufttemperatur

Bjørnøya var den varmeste stasjonen i Arktis med et gjennomsnitt på -1,9 grader (1,5 grader over normalen). Klauva var kaldest med -10,2 grader i gjennomsnitt (ingen normal ennå.)

Ny-Ålesund hadde en gjennomsnittstemperatur på -5,7 grader, noe som er 3,4 grader over normalen. På Hopen var månedstemperaturen -3,7 grader, som er 3,5 grader over normalen. Svalbard lufthavn hadde en gjennomsnittstemperatur på -5,7 grader, 3,5 grader over normalen. Jan Mayen endte 1,0 grader under normalen, med en middeltemperatur på -3,5 grader.

Månedens høyeste maksimumstemperatur var 3,6 grader, og ble målt 15. desember på Akseløya. Den laveste minimumstemperaturen ble målt på Kvitøya den 23. desember med -24,3 grader.

Bjørnøya registrerte mest nedbør av de arktiske stasjonene med 56,1 mm (12 prosent mer nedbør enn normalt). Hornsund fikk nest mest med 44,3 mm (ingen normal ennå). Svalbard lufthavn var tørrest med 6,7 mm (73 prosent mindre nedbør enn normalt). Hornsund målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 16,5 mm den 11. desember.

Sjøis

Sjøisen i Arktis er i desember målt til 12.15 millioner km², hvilket er den 10. laveste utbredelse for desember som har blitt observert med satellittmålinger. I forhold til referanseperioden defineres dette som en normal utbredelse. Det er mindre is enn vanlig i områdene for Hudson- og Baffinbukta, Beringstredet, og i nordlige Barentshavet. Mens Framstredet og Grønlandshavet har mer is enn vanlig. Rundt Svalbard er isutbredelsen nå 0.43 millioner km 2 og er den 12. laveste, hvilket svarer til en normal utbredelse for desember.

Antarktis

På den sørlige halvkule er det sommer og sjøisutbredelsen for desember er 9.32 millioner km². Dette er den nest laveste utbredelse som har blitt observert for desember i Antarktis og er svært lav i forhold til referanseperioden for desember. I havområdet utenfor Dronning Maud Land er isutbredelsen den nest laveste for desember med et areal på 1.47 millioner km². Dette er svært lav utbredelse i forhold til normalt.