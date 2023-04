HH Skulehus frå Hornindal fekk nytt liv på Juv i Utvik

Skulebygga på Haugen og Rygg i Hornindal stod til nedfalls etter at skulane vart lagt ned på 1960-talet. Rønnaug Berge Leite kjøpte dei og flytta dei til Juv ved Tistam. Der skin dei gamle skulane som no er til utleige for turistar.