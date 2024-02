Vinden i nord held fram torsdag og fredag, ifølgje vakthavande meteorolog Marit Berger. Det gjeld særleg lengst nord og i Vest-Finnmark.

– Her er ei kuldegrad på gradestokken noko anna enn det ein kjenner på kroppen, seier ho til NTB.

Det er meldt rundt 15 kuldegrader og 13 meter vind i sekundet i desse områda inn mot helga.

Framleis vinter i nord

Laurdag og søndag minkar vinden, men eit lågtrykk ved Spitsbergen kan føre til kald og kjølig luft i store delar av Nord-Noreg.

Sørover i Nordland får betre vêr, men lågtrykket kan føre til litt nedbør i form av snøbyer, ifølgje Berger.

– Så det er altså framleis vinter i nord.

– Vanskeleg å anslå nedbør

Lågtrykket i nord tek med seg mild luft sørover. Fleire stader i Sør-Noreg kan derfor få plussgrader torsdag og fredag.

– Det blir mykje nedbør, men det er vanskeleg å seie korleis dette slår ut. Det er snakk éi grad forskjell som avgjer kva som kjem av nedbør, seier Berger.

– Det kan komme snø, det kan komme regn, det kan komme sludd.

Kan bli trafikkaos i sør

Generelt i Sør-Noreg er fredag den verste dagen vêrmessig, og meteorologen seier at dei som skal ferdast i fjellet eller reise denne dagen, bør berekne god tid.

Ho reknar med at snøvêret vil ramme austanfjells, men at det nok vil komme nedbør på vestsida òg. I låglandet sør for Oslo slår lågtrykket ut som regn, men i hovudstaden kan alt skje.

– Vêret skiftar frå dag til dag. På laurdag søkk temperaturane igjen, og då får vi meir opphald.

Best vêr i Midt-Noreg

Vêrvinnar denne veka er Midt-Noreg viss ein er glad i sol og stabilt vêr. Det er både der ein får mest sol gjennom veka, og der det blir færrast vêrskifte.

– Her er det generelt rolegare vêr denne veka, seier Berger.

Lågtrykket gir likevel noko snø i indre strøk på fredag – mest i Trøndelag, ikkje så mykje i Møre og Romsdal.

Temperaturane skal stort sett liggje på minussida, men det kan komme nokre plussgrader i kyststrøka i helga.

