De har lagt inn en advarsel på toppen av nettsida si.

– For å være trygg, logg deg alltid inn via helsenorge.no eller Helsenorge-appen. For det blir dessverre sendt ut e-post fra kilder som utgir seg for å være Helsenorge, men som er forsøk på svindel, skriver de.

Formålet med de falske e-postene er å lure til seg sensitiv informasjon og penger.

Helsenorge har ingen «Logg inn»-lenke i meldingene de sender ut. De sender heller ikke lenker uoppfordret i e-post eller SMS.

– Den beste beskyttelsen du har mot svindel er at du aldri gir fra deg sensitive opplysninger uten å være logget inn med BankID eller annen trygg pålogging på helsenorge.no eller Helsenorge-appen, skriver de.

Når en har logget inn kan en trygt bruke lenker som er mottatt i meldinger som ligger i innboks på Helsenorge.

Gjør dette hvis du har mottatt dette forsøket på SMS eller e-postsvindel:

Ikke oppgi noe av informasjonen det bes om, eller svar på SMS eller e-post som du er usikker på. Ikke trykk på lenker eller vedlegg. Hvis du har lagt inn innloggingsdetaljer på en slik falsk side, for eksempel med BankID, er det lurt å straks ta kontakt med banken din. Tips helsenorge ved å videresende mistenkelige e-poster eller skjermbilder av tekstmeldinge. Det gir dem mulighet til å oppdage nye varianter av svindel raskere. Slett den mistenkelige e-posten eller SMS-en.

– Norsk helsenett SF ser alvorlig på svindelforsøk og har politianmeldt flere av tilfellene, avslutter de.