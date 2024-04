Heile luftrommet er mellombels stengt i Sør-Noreg torsdag morgon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

– Det er forventa vesentlege forseinkingar. Varigheit er akkurat no ukjend. Vi oppmodar alle reisande til å forhalde seg til den informasjonen dei får frå flyselskapet sitt. Vi beklagar ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har akkurat no. Vi kjem tilbake med meir informasjon. skriv Avinor i ei pressemelding.

Ved Oslo lufthamn letta det siste flyet klokka 6, ifølgje Avinors oversikt.

NTB snakka like etter klokka 6.30 med ein passasjer på eit fly som skulle reise frå Gardermoen til Zürich klokka 6.25, men der piloten opplyste at flykontrollen er nede over heile Sør-Noreg, og at heile systemet er lamma.

Medan dei venta på ny beskjed vart det servert kaffi og mat i kabinen. Halvannan time etter oppsett avgang fekk passasjerane endeleg beskjed om at flyginga til Sveits var kansellert, og at dei måtte forlate flyet.

– Vi har fått beskjed om at luftrommet vil vere stengt i alle fall til 11. Det betyr at vi må innstille ein del flygingar, seier kommunikasjonsrådgivar Eline Hyggen Skari i Norwegian til TV 2.

– Gjer som normalt

Avinor stadfestar overfor NTB at feilen skjedde litt før klokka 6.30.

– No er luftrommet stengt i heile Sør-Noreg på grunn av utfordringar på Røyken. Vi gjer det vi kan for å finne feilen og få trafikken i gang igjen. Det er for tidleg å seie når det vil skje, seier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til NTB.

Ho ber passasjerane reise til flyplassane som vanleg.

– Gjer som normalt dersom ein ikkje får annan beskjed frå flyselskapet sitt, seier Framholt.

Framholt opplyser til Bergensavisen at det er to datasystem på kontrollsentralen som ikkje snakkar saman slik dei skal. Dermed kan ikkje flytrafikken i Sør-Noreg styrast ordentleg, og på grunn av tryggleiken må altså luftrommet stengjast inntil vidare.

Redningsoppdrag går som normalt

Redningshelikoptera flyg som normalt torsdag, opplyser redningsleiar Jan Erik Skorte i Hovudredningssentralen til NRK.

– Er det snakk om liv eller død, flyg vi som normalt – heilt uavhengig av dette, seier redningsleiaren.

Det har hittil torsdag morgon ikkje skjedd noko som har ført til oppdrag, opplyser han.

Heller ikkje Norsk Luftambulanse blir ramma av flystansen, opplyser pressesjef Per Håkon Solberg.

– Vi flyg når vi må fly, seier Solberg.

Får truleg lande

Det var fleire fly i luftrommet i Sør-Noreg då nyheita kom frå Avinor. Desse flya får truleg lande, seier operativ sjef Øystein Skaar ved Bergen lufthamn Flesland til avisa.

– Sjølv om luftrommet er stengt, vil desse truleg få lande som normalt, seier Skaar.

– Og så vil det ikkje ta av fleire fly før situasjonen er avklart, seier han.

På Oslo lufthamn landa to fly – eitt frå Billund i Danmark og eit anna frå Førde – klokka 7.10 torsdag morgon. Ei rekke fly skal etter planen lande den neste timen. Fleire av desse har fått monaleg utsett landingstid, ifølgje oversikta til flyplassen.

Blir haldne oppdatert

Norwegians pressevakt Silje Glorvigen fortel til VG at alle flya deira til og frå Oslo er ramma. Ho har ikkje tal på kor mange fly det er snakk om.

– Vi held passasjerane våre oppdaterte på kva som skjer på tekstmelding, seier ho til avisa.

Avinor har ansvaret for 43 statleg eigde lufthamner og dessutan flysikringstenesta for sivil og militær luftfart i Noreg.

