Ulykkeshelger i vente: – Hald køen og ikkje ta sjansar

Kristi himmelfartsdag og pinse står for døra, og hundretusenvis av nordmenn set seg i bilane for å dra på ferie. Mange skal fort fram og trør på gassen. Men veit du eigentleg kor lite du sparar, og kor mykje større fare du utset andre for?