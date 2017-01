Ønskjer annan bruk av massane

Det var under formannskapet i Vanylven at Berget tok opp saka. Han meiner at tunnelmassane må nyttast til kryssing av Syltefjorden i staden for breiddeutviding av fylkesveg 61 i Syltefjorden.

– Prosjektet er «gryteklart» Prosjektleiar Randi Paulsen Humborstad håpar og trur at regjeringa ønskjer å realisere Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan.

– Dette må få prioritet nummer to etter Fiskåholmen, sa Berget, og bad om sak til kommunestyret. Han ønskjer også at massane vert brukt til å få regulert eit område til næringsformål på Åheim.

Kommunalsjef teknisk sektor, Terje Kolstad, opplyste at Kystverket prioriterer området på Fiskåholmen, at kryssing av Syltefjorden er lagt vekk av politikarane i førre periode, og at det må utarbeidast reguleringsplan for ein eventuell bruk av tunnelmasse på Åheim.