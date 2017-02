Forhandlingsutvalgene i Vågsøy og Flora møttes mandag på Hagevik Tøndefabrikk i Vågsøy for å forhandle frem en intensjonsavtale for en sammenslåing av de to kommunene fra 1. januar 2020.

Forhandlingene fortsetter på et møte i Florø i neste uke. Vi møtte ordførerne i de to kommunene etter dagens forhandlingsmøte.