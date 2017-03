Interesserte i å kjøpe Hoddevikbuda

Den gamle buda ligger like ved Furebuda, der det nylig har blitt investert millioner til utbygging av hotellrom. I forbindelse med den nye satsingen er Hoddevikbuda også aktuell. Per Freisberg er daglig leder i Furebuda og forteller at det nå jobbes for å få tilgang på tomta.

Kommunen eier tomta, men de har fått noen heftelser fra grunneierne på at Hoddevikbuda skal brukes til noe som er allmennyttig. Det blir derfor opp til kommunen å bestemme om vi kan kjøpe tomta, sier Freisberg. Målet til Furebuda er å få opparbeidet tomta igjen.

– Vi vil få inn en arbeidsnyttig institusjon, sammen med overnattingsbedriften. Det kan for eksempel være i form av et bygdemuseum, sier Freisberg.