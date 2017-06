Nye båter i opplag sikrer penger til lokale prosjekt

Mandag kveld ankom Nao Horizon og onsdag formiddag ankom Nao Galaxy. Begge skipene driftes av Fosnavåg-rederiet Remøy Shipping som med det har fire offshorefartøy liggende i opplag i Måløy. De to første fartøyene ankom i høst og ligger ved ICT-terminalen nord i Måløy sentrum.

Nao Horizon og Nao Galaxy er plassert ved Fiskerikaia på Moldøen.

Havnedirektør Kjell Fagna opplyser til Fjordenes Tidende at alle de fire skipene ligger i Måløy på samme avtale. Oppsigelsestiden er én måned og fartøyene blir liggende til en av partene sier opp avtalen.

Nordfjord Havn er sikret rundt 1,4 millioner kroner årlig i inntekter på de fire båtene. Tidligere i år bestemte styret i Nordfjord Havn at «netto inntekter fra offshorebåter i opplag skal avsettes på et eget fond. Midlene skal benyttes til tiltak i den kommunen som har hatt den aktuelle aktiviteten».

Det første prosjektet havneselskapet vil bidra til er realiseringen av Fiskerimuseet. I april skrev vi om planene om å bygge et større museum på lekteren ved Torget i Måløy.

I tillegg til at Nordfjord Havn drar inn på offshorefartøyene, håper havneselskapet at også lokale bedrifter vil dra nytte av denne aktiviteten.

– På et tidspunkt skal disse båtene i oppdrag og det vil være kontrakter for mange millioner i forbindelse med resertifisering, klassing og utrustning. Det er å håpe at alt eller noe av dette tilfaller bedriftene i lokalmiljøet, skriver havneselskapet på sin Facebook-side.