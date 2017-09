Medeier har rømt til Tyskland

Medeieren skulle i utgangspunktet vitne i den pågående rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett. Da politiet skulle levere en stevning til henne, oppdaget de imidlertid at hun ikke lenger var i Sverige.

Politiet har jobbet gjennom internasjonale politikanaler for å få tak i henne. Hun befinner seg for tiden i Sverige, ifølge hotellsjefen.

Han forteller at kona rømte til Tyskland blant annet fordi hun var redd for at politiet skulle ta barna vekk fra henne.

- Hun ville bare vekk, uttalte hotellsjefen i retten forrige uke.

Kona til styrelederen skulle også vitne i saken, men nektet onsdag å avgi forklaring.

Statsadvokat Magne Nyborg sier til Fjordenes Tidende at verken kona til hotellsjefen eller kona til styelederen er sentrale vitner i saken.