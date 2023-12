Tilsvar til leiinga i Stad Vekst AS

Den 14.12.23 hadde leiinga i Stad Vekst eit marknadsføringsframstøyt i lokalavisene framfør komande kommunestyremøte. Innhaldet var dels sjølvskryt og dels ei kraftig uthenging av underteikna. Begge velkjende kommunikasjonsmetodar. Kva strategi som gjev best resultat overfor kommunepolitikarane er uvisst.

Det vert hevda at underteikna fer med løgn. Kva løgn snakkar de om? Beløpet eg viste til har eg frå ein e-post av 06.06.23 frå økonomisjef Ole Starheim med fylgjande ordlyd:

« 1–2. Vedlagt er tabell som syner kva tilskot/utbetalingar Stad Vekst AS har fått frå eller via kommunen sidan selskapet blei starta. Eg legg også ved sist oppdatert samarbeidsavtale, som er grunnlag for dei årlege tilskota. Vedlagt avtale er også svar til dykkar spørsmål 2. 3. Driftstilskota har ikkje vore grunnlag for anbod til fleire firma.»

Tabellen syner totale kommunale utbetalingar på kr 2.651,160,-, ikkje langt frå dei nærmare kr 3 mill. av fellesskapet sine midlar som eg skreiv i min artikkel.

Stad Vekst AS - tilskot 2018-2023 Fakturanr. Forfallsdato Beløp Utbetalt frå Tilskot 2023 KS 22/128+173 18.01.2023 500 000 Stad Utbetaling frå Oklafondet 23.12.2022 20 000 Stad Næringsfond (statleg) 22.06.2022 10 000 Stad Næringsfond (statleg) 02.06.2022 50 000 Stad Kommunal kompensasjonsordning (statleg) 17.02.2022 30 000 Stad Tilskot 2021 KS 21/039 14.06.2021 500 000 Stad Regionale tilskotsordningar (statleg) 22.10.2020 37 500 Stad Økonomisk stønad 2020 - F-sak 20/043 31.07.2020 500 000 Stad Prosjekt #einstadiStad 26.06.2020 150 000 Stad Regionale tilskotsordningar (statleg) 11.05.2020 138 000 Stad FEN 037/19 31.12.2019 50 000 Fellesnemnd Næringsfond (statleg) 20.12.2019 150 000 Eid Tilskot KS 077/18 - 50% + KS 032/19 00.01.1900 150 639 Eid Tilskot til næringslivssamling 2018 11.12.2018 30 000 Eid Tilskot KS 077/18 - 50% 05.07.2018 150 639 Eid Tilskot KS 050/18 - 50% + KS 044/19 20.05.2019 92 191 Selje Tilskot KS 050/18 - 50% 05.07.2018 92 191 Selje 2 651 160

Rett nok var dei fyrste utbetalingane gjort i 2018, og det burde nok vore presisert betre. Men det endrar ikkje realitetane i saka. Pengane har gått inn i same sluket. Dessutan nok dei fleste fått med seg at det ikkje var størrelsen på beløpet som var mitt poeng. Men prinsippet om å nytte skattebetalarane sine pengar til subsidiering av private bedrifter eg er ueinig i.

Med so mange lokale bedrifter som aksjonærar, er det spesielt at Stad Vekst ber om kommunalt driftstilskott. Særleg når det same næringslivet ser ut til å sleppe skatt på næringseigedomar.

Å mota skuldingar gjennom lokalavisene om at eg fer med løgn, ikkje berre ein, men fleire gonger og driv med svertekampanje er spesielt. Men slett ikkje overraskande når det kjem frå Stad Vekst i saker som gjeld alternativt syn på ulike saker. Dette vitnar ikkje om særleg toleranse til andre meiningar enn eigne. Korleis det er mogleg å finne so mykje negativt i eit lite avsnitt avisinnlegget er vanskeleg å forstå. Det hadde nok hjelp å lese betre og referere til kva som faktisk står der.

Avslutningsvis vil eg ynskjer det privateigde aksjeselskapet Stad Vekst AS lukke til i konkurransen med andre liknande konsulentselskap. Men då utan subsidiar frå skattebetalarane sine pengar. Med den dårlege kommuneøkonomien som vert hevda er, bør kommunale midlar nyttast fullt ut til lovpålagde oppgåver innan helse/sosial og oppvekst/opplæring, eksempelvis til kreftkoordinator eller Bryggja Omsorgssenter.