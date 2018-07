Maria skal gi de eldre en bedre hverdag

Nyheter

Maria Helgesen har lenge vært opptatt av å gi de eldre en bedre hverdag. Nå har Seljetunet ansatt henne til å gjøre nettopp det.

– Målet er at sykehjemmet skal bli enda bedre, forteller Helgesen.

I begynnelsen av januar startet seljeværingen som leder for et prosjekt som skal øke livskvaliteten blant beoberne på Seljetunet.

– Det er allerede et bra sykehjem i dag, med fine lokaler og dyktige ansatte. Men vi må tenke nytt, ikke stagnere. Prosjektet handler om at de eldre skal føle på mestring lengst mulig i livet, forklarer Helgesen.

– Alle sykehjem trenger et løft innenfor dette feltet, supplerer hun.

Totalt er det bevilget 600.000 kroner til prosjektet. Selje kommune har fått halvparten av summen i støtte fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Den andre halvdelen har de gått inn med selv, ifølge Ragna Haaland, kommunalsjef for helse og omsorg i Selje kommune.

Maria Helgesen er utdannet hjelpepleier og har lang erfaring med å jobbe med eldre, og har mange ideer til hvordan sykehjemmet kan bli bedre. Derfor var stillingen midt i blinken. Prosjektet går både ut på å øke livskvaliteten for de eldre, samt kvalitetsutvikling av tjenestene.

Helgesen har derfor bedt beboere, ansatte og pårørende om innspill til hva som skal til for å øke kvaliteten på Seljetunet, både for beboerne og det driftsmessige. Stikkordet er: Hva trenger man for å ha det enda bedre i hverdagen?

– Mer aktivitet er et tydelig ønske. Vi er allerede i gang med trening og kino for de eldre, i tillegg til at vi har fått sykler til utendørs bruk.

Målet er å få nye tiltak i system, slik at det blir varig også etter at prosjektet blir avsluttet. Prosjektet vil ha en varighet på 1-2 år.

– Det er krevende å skifte rutiner. Ett eksempel vi ser på, er å få til en senere middagsservering for de eldre. Forskning viser at det er bedre å spise senere, sier Helgesen og legger til at beboerne på Seljetunet i dag spiser middag kvart på ett om ettermiddagen. Helgesen skal se på mulighetene for å forskyve det. Prosjektlederen er åpen for alle innspill.

– Det kan være alt fra hvordan uteområdet bør være, til kulturtilbud og andre aktiviteter. Kom med ideer, så skal vi se hva vi får til!

– Kan ikke ligge i senga hele dagen

Etter et langt liv som sjømann er Knut Beitveit fra Stadlandet nå beboer på Seljetunet - og stortrives.

– Jeg kan ikke få det bedre, smiler den spreke 96-åringen fra Stadlandet.

Beitveit har bodd på Seljetunet det siste året. Der har han alt han trenger.

– Jeg synes det er flott her. Standarden er god, og det meste fungerer stort sett fint. I tillegg er det en kjekk og flink betjening her, skryter han.

For Knut går dagene på Seljetunet med til å besøke andre beboere, i tillegg til at han er med på det meste som skjer av aktiviteter. Da Fjordenes Tidende var innom Seljetunet, hadde flere av beboerne hatt en treningsøkt tidligere på dagen.

– Trening må til. Man kan ikke bare ligge i senga hele dagen, smiler han.

I etasjen over Beitveit bor Judith Myklebust. 89-åringen forteller at hun for det meste trives på institusjonen, men at hun gjerne skulle vært mer ute.

– Når det er sol, vil jeg ut. Jeg har alltid vært et solmenneske, smiler Myklebust, som også kunne tenkt seg flere aktiviteter på dagtid. Hun har alltid vært aktiv, og er ikke så glad i å sitte stille over lengre tid.

– Noen synes dagene er lange

Flere av beboerne på Seljetunet har gitt tilbakemeldinger om at de savner flere aktiviteter på dagtid.

– De synes dagene blir lange og kjedelige. Da blir de passive, og sovner lett, sier Maria Helgesen, leder for livskvalitetprosjektet.

Andre innspill fra de eldre er at de ønsker å ha noen å prate med, mens andre savner mer fysisk aktivitet og muligheten til å komme seg ut. Helgesen har mange ideer til hvordan de kan tilby flere aktiviteter i hverdagen. Hun har blant annet et mål om å ansette en «aktivitør» i 100 prosent stilling på Seljetunet.

– Det har allerede kommet inn mange innspill fra ansatte, beboere og andre. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med disse. Et konkret innspill og et tydelig behov er en aktivitør, supplerer Helgesen.