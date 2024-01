NAFs store elbiltester viser at rekkevidden til elbiler reduseres med opptil 36 prosent selv i moderate vintertemperaturer.

Torsdag morgen var det i følge yr.no minus 3 grad i Måløy-området og Selje, minus 5 på Nordfjordeid og minus 4 i Bremanger og på Åheim.

Til helga er det ventet kaldere vær og dersom du skal ut på tur, for eksempel lenger sør i Norge, kan en oppleve Sibir-kulda som skal legge seg over store deler av Sør-Norge. Da kan en få temperaturer på minus 20 og kaldere.

– I så kaldt vær må du regne med nær en halvering av rekkevidden på elbilen din, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Og langtur med kortere rekkevidde krever mer planlegging.

– Beregn minst ett ladestopp på strekninger du kan kjøre uten å lade om sommeren, råder Sødal.

Vinterkulda kan også føre til at det blir trangere på ladeplassene fordi flere må lade fordi bilen kjører kortere og fordi ladingen går tregere i kulda.

– For å komme raskere av gårde og gi plass til andre strømtrengende bilister, er det lurt å bruke forvarming av batteriet om bilen din har den funksjonen, sier Sødal.

NAF har sju råd for å få mest rekkevidde på elbilen om vinteren:

• Kjørestil

Din egen kjørestil påvirker rekkevidden mye. Det er lurt å kjøre økonomisk for å spare strøm. Unngå brå akselerasjon, hold jevn fart og slipp gassen tidlig istedenfor å måtte bremse hardt. Her hjelper det å ha blikket langt frem slik at du har god oversikt over trafikken og kan planlegge jevnest mulig hastighet.

• Forvarming

Skru på varme på klimaanlegget før avreise, mens bilen fortsatt er koblet til laderen. Oppvarmingen av kupé og batteri skjer da ved hjelp av strøm fra strømnettet, istedenfor at batteriet tappes i starten av kjøreturen.

Mange biler har også mulighet til å forvarme batteriet før kjøring. Batteriet presterer dårligere i kulda, og det krever mye energi å varme det opp. Du sparer rett og slett strøm, og dermed også rekkevidde på å varme opp kupéen og batteriet før du kjører av gårde.

• Kjør i eco-modus

Elbiler har ulike kjøremoduser, og bilen bruker mindre strøm om du velger bilens eco-program. Noen biler har begrensninger på klimaanlegget og andre funksjoner når eco-modus er påskrudd, mens andre kun hjelper deg med å ikke være for hard på gasspedalen. Du bør lære deg hva eco-programmet gjør på din bil.

• Klimaanlegg

Klimaanlegget er blant funksjonene som trekker mest strøm av komfort-funksjoner. Det er lurt å være bevisst på hvor varmt du egentlig trenger å ha det. Setevarme og rattvarme krever betydelig mindre strøm enn klimaanlegget.

• Dekktrykk

Det er viktig å ha riktig trykk i dekkene på bilen din. Da ruller de lettest og strømforbruket blir mindre. Riktig dekktrykk er også viktig for trafikksikkerheten.

• Med eller uten skiboks

Kjører du med takboks på bilen øker forbruket med rundt 10 prosent. Det er derfor økonomisk og gir elbilen bedre rekkevidde om takboksen kun brukes når du faktisk trenger den, og ikke lar den være permanent på.

• Kjørerute

Dersom du kan unngå motorvei og heller velge en rute med lavere hastighet, vil du spare strøm.