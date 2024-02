Sesongen startar om under to veker når Mein Schiff 3 kjem til Nordfjordeid 20. februar. Skipet på nær 300 meter og med ein maksimal passasjerkapasitet på 2.750 står for dei første tre anløpa denne sesongen.

Det siste anløpet for sesongen er Le Commandant Charcot som kjem til Nordfjordeid 15. november. Skipet er om lag 150 meter langt og har ein maksimal passasjerkapasitet på 270.

Også på nasjonaldagen får Nordfjordeid cruisebesøk. Då legg skipet Celebrity Apex, med ein maksimal passasjerkapasitet på nær 3.000 passasjerar, til kai. Skipet blir etter planen liggande frå klokka 13.00 til 18.30.

Her kan du sjå lista over alle cruiseskipa som skal besøke Nordfjordeid i år: