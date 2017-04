Har fått tilgang til cruisekaia igjen

Det skriver NRK Sogn og Fjordane.

Nordfjord Havn IKS stengte Nordfjord Service Terminal ute fra cruisekaia i Olden i 25 år.

Nordfjord Service Terminal yter service til cruiseskip som kommer til Olden. De nektet å godta utestengelsen, og gikk til retten.

– Faren min bygget kaia for 25 år siden og vi har driftet den siden. Vi har prøvd å få en dialog med Nordfjord Havn Iks om hvorfor vi skal stenges ute. Vi mistenker at de ønsker inntektene selv. Men vi synes det er merkelig at et offentleg selskap skal jobbe mot det private næringslivet. Vi godtar at de konkurrerer mot oss, men ikke at de utestenger oss, sier eier og konsernsjef i Lefdal invest, John Olav Lefdal til NRK.

Havnedirektøren i Nordfjord Havn er forundret over vedtaket i Fjordane tingrett.

– Vi har ikke blitt hørt og alt er basert på den ene partens argumentasjon, sier havnedirektør Kjell Fagna.

Fagna sier til NRK at Nordfjord Havn har bedt om et rettsmøte med Fjordane tingrett med mål om å få omgjort vedtaket i retten.