1. Aldri oppgi BankID-kodar, kodebrikke eller passorda dine. Hugs at banken, politiet eller andre institusjonar aldri vil be deg om BankID-passord, kodebrikke eller passorda dine.

2. Ikkje la deg lokke eller skremme av nokon. Svindlarar vil prøve å lokke deg med tilbod, skremme deg med at du er hacka eller at du er i vanskar. Dei vil prøve å få deg til å flytte pengar, be deg oppgi informasjon eller liknande. Avslutt korrespondansen umiddelbart.

3. Dobbeltsjekk avsendar. Er du usikker på om melding, e-post eller telefon er frå den dei utgir seg for å vere? Om du er på telefon, legg på med den du snakkar med og ring direkte til kundesenteret til banken eller den aktuelle bedrifta som svindlaren utgir seg for å vere.

4. Ikkje godkjenn betalingar eller påloggingar du ikkje har starta sjølv. Trykk på avbryt eller steng ned alt du har oppe på pc-en din.