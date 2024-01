Beredskapsgruppa til Kinn kommune sat allereie i møte då farevarselet blei oppgradert til raudt, og var klare til å ta avgjerda, fortel kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen til Fjordenes Tidende.

Og no er det bestemt.

Kinn kommune held skular, SFO og barnehagar stengt i Måløy-delen av Kinn kommune morgon onsdag 31. januar. Dette er bestemt av beredskapsleiinga og kommunalsjef for oppvekst, Runa Nybakk.

– Det blir heimeskule, og kontaktlærar sender oppgåver og opplegg til elevane, står det i den første meldinga frå kommunen.

Fagskulen i Vestland, avdeling Måløy, har også bestemt seg for å heimeskule onsdag.

– Vi har sendt ut melding til lærarar og tilsette om heimeskule i morgon, seier Inger Vedvik Nygård til Fjordenes Tidende.

Også rektor Ellen Jåvold ved Måløy vidaregåande skule bekreftar at skulen følger retningslinjene til kommunen.

– Vi har heimeskule for alle elevar i morgon.

– Må tenke på tryggleiken

Skulane i Florø-delen av kommune er førebels ikkje stengt, men det er meldt sterk vind der også, og beredskapsgruppa vil følge situasjonen nøye, opplyser ordførar Bengt Solheim-Olsen.

– Vi har etablert kriseleeing for Måløy-delen av kommunen, og vi skjønner at stengte skular og barnehagar skapar litt ufordringar for folk, men vi må tenke på tryggleiken først, seier han til Fjordenes Tidende, og legg til:

– I sør vil det vere normal drift, men vi ber føresette til elevar i Florabassenget om å halde seg oppdatert på båtrutene.

Han ber folk passe på og halde seg inn om dei kan. Det vil bli organisert transport over Måløysundet om brua blir stengt, men dette er mynta på kritisk helsepersonell som må komme seg til og frå jobb.

Og han går framfor med eit godt eksempel sjølv.

– Det gjer eg. Eg har avlyst alle avtalane mine i Måløy i morgon. Eg ser ingen grunn til at eg skal bevege meg ute i slikt vêr.