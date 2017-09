Politibil i grøfta, lokale friere på TV og Selje Hotel-saken

Saken om politibilen som havnet utfor veien i Blålid i Vågsøy lørdag kveld var den saken som flest klikket seg inn på denne uken. Du kan lese mer om hendelsen her.

To lokale personer prøver seg som friere på TV 2s Jakten på kjærligheten. Dette var også noe som mange ville lese om i uken som gikk. Du kan lese mer om de lokale frierne her.

Mandag denne uken startet Selje Hotel-rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett i Førde. Fjordenes Tidende har vært på plass under rettssaken, og kommer til å følge den fra Førde de neste to ukene. Her er en oppsummering over hva som har skjedd i rettssaken så langt.

Saken om det kongelige besøket i Selje ble også godt lest denne uken. Kronprins Haakon Magnus ble både observert ved Seljesanden og i Hoddevik. Sjekk hvem som fikk ta selfie med kronprinsen her.

