Livet til Bente Olseth har endra seg mykje det siste året. Foto: Kjellrun Åsebø

Bente fekk kreft to gongar og måtte legge ut tarmen: – Er det noko gale med meg?

– Før tenkte eg alltid at eg er frisk og sunn. Etter å ha fått kreft to gongar har det blitt vanskelegare å sjå seg sjølv slik. Då kan eg jo ikkje vere så sunn likevel? Er det noko gale med meg? Er det eit forvarsel på at eg kjem til å stryke med? spør Bente Olseth (56) frå Måløy.