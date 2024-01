Faste spaltar på fjt.no som søk i dødsannonsane og oversikta over kva eigedomar som er kjøpt og selt er svært godt besøkt. Det er også Fjordenes Tidende sitt sportsstudio og næringslivsstudioet vårt. Mange lesarar brukte også fjt.no for å følge med på valresultatet under kommune- og fylkestingsvalet i haust.

Mange brukte også fjt.no for å søke i skattelistene og for å følge med på våre mange webkamera som sender direkte både frå cruisehamner og vakre og vêrharde turistdestinasjonar.

Her er dei mest leste enkeltsakene

På lista over mest leste saker på fjt.no i 2023 finn vi saker om alt frå naturfenomen, trafikkulukker, redningsaksjonar, uvanleg fangst, tjuveri til spektakulær utsikt og mykje meir.

Her er lista over dei mest leste sakene på fjt.no. Alle er opne for alle: