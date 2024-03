– Arkeologer frykter at mer enn 2.000 utskårne tegninger og figurer kan bli ødelagt i Vingen når arbeidet med steinbruddet starter, skriver avisa.

Til The Observer har George Nash, en britisk arkeolog, tidligere uttalt at han er sjokkert over at norske myndigheter vil legge et digert steinbrudd like ved et så internasjonalt viktig helleristningsfelt som Vingen.

Professor og arkeolog Trond Lødøen ved universitetsmuseet i Bergen er også sitert, og peker på at Vingen er et helt spesielt felt fordi landskapet er bortimot urørt og nær uendret siden steinkunsten ble lagd for flere tusen år siden.

– Steinkunst, eller petroglyfer, har størst kulturell og antropologisk verdi når stedet er urørt. Vi har denne kunsten på opprinnelig lokasjon, med intakt landskap rundt og praktisk talt ingen menneskeskapte lyder, sier Lødøen til avisa, og advarer om at planene om steinbrudd vil ødelegge de beste mulighetene for regionen som han mener er turisme, læring og kulturell kunnskap.